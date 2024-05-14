«Схеми» знайшли майно родин експосадовців в Дубаї на $30 мільйонів. Ось головні фігуранти

Журналісти проєкту «Схеми» у матеріалах з витоку даних знайшли елітну нерухомість в ОАЕ, яку придбали родичі колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів і прокурорів. Загальна вартість знахідок становить приблизно $30 мільйонів. Розслідувальний проєкт Dubai Unlocked містить численні витоки інформації, переважно за 2020 та 2022 роки із Земельного департаменту Дубаю, а також з комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ.

У документах журналісти виявили дані про ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, експрезидента і екснардепа «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва, лобіста концерну «ЄДАПС» та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

Наприклад, Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences — The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за $11 мільйонів.

На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі, а згодом його оголосили в розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів. На запит про коментар фігуранти не відреагували.

А от експрезидент «Мотор Січі», підсанкційний Вʼячеслав Богуслаєв разом із сином Олександром придбали 19 обʼєктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю у проміжку з 2009 по 2018 роки — це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 і в недобудованому комплексі Dubai Pearl.

Загальна вартість цієї нерухомості перевищує $15 мільйонів.

Нині у власності Олександра Богуслаєва — пʼять об’єктів нерухомості в недобудові Dubai Pearl, а решта — продані, з виручкою у $3,5 мільйона. Як зʼясували журналісти, за допомогою транзакцій нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду — це могло принести $1,5 мільйона прибутку.

Розслідувачі звернулись до сімʼї Богуслаєвих через їхнього адвоката із запитаннями про походження коштів, відсутність згадки про них та обʼєкти нерухомості в ОАЕ в деклараціях екснардепа та запитанням про те, чи були сплачені податки в Україні під час продажу цих обʼєктів, але відповіді не отримали.

Нині Вʼячеслав Богуслаєв перебуває під вартою за низкою обвинувачень, зокрема в державній зраді, пособництві країні-агресору та протидії ЗСУ, які сам експрезидент «Мотор Січі» відкидає.