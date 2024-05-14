Нацбанк оцінив втрати України через блокади на кордоні з Польщею

Прямі втрати експорту товарів з України у перший місяць блокади на кордоні з Польщею становили $160 мільйонів, водночас імпорту — $500 мільйонів.

Про це повідомили в Національному банку України.

Надалі втрати імпорту вдалося частково компенсувати збільшенням поставок іншими шляхами, а експорту — запуском і нарощуванням потужностей нового морського коридору.

Завдяки повноцінній роботі нового морського коридору Україна зможе не лише компенсувати втрати від блокади кордонів і запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні зарубіжні ринки, зазначають у НБУ.

В останні місяці українське продовольство повертається на ринки Азії та Африки, а металургійна продукція — на ринки Азії та Америки.

НБУ припускає, що блокада кордонів припиниться в другому кварталі 2024 року та не призведе до значних втрат експортерів.

Негативний вплив на діяльність підприємств-імпортерів також не буде тривалим і компенсується завдяки використанню запасів і певному надолуженню поставок у наступні періоди.