«Українська правда» заявила про тиск на редакцію після розслідування «Непридатні»

Щонайменше 10 співробітників видання «Українська правда» отримали листи з погрозами на особисті та робочі пошти. Зміст повідомлень однаковий: «Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С.»

За кілька днів до цього, 10 травня, керівник відділу розслідувань «Української правди» Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком, з пропозицією «укласти мирову» за гроші. Текст повідомлення закінчується словами «Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею».

В УП розцінили такі дії як спробу впливу і залякування, тож звернуться до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

Оновлення. О 18:10 14 травня прокуратура Києва повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом погроз журналістам «Української правди». Досудове розслідування проводять за двома статтями: перешкоджання журналістській діяльності та погроза вбивством чи насильством щодо журналіста.