Євросоюз остаточно ухвалив план України для виділення €50 мільярдів

Європейський Союз остаточно ухвалив запропонований урядом України План дій, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення €50 мільярдів макрофінансової допомоги Києву протягом 2024—2027 років.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility: Україна найближчим часом отримає €1,89 мільярда, а загалом цьогоріч у межах програми Київ розраховує залучити €16 мільярдів.

Надалі кошти за цією програмою виділятимуться за умови виконання узгоджених кроків щодо реформ і дотримання ефективних демократичних механізмів.

План визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану щодо України, охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, «зелений» і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

Вони спрямовані на посилення макроекономічної та фінансової стійкості України, покращення управління, підвищення спроможності та ефективності адміністрації, підзвітності та доброчесності судової системи, на підтримку розвитку приватного сектору і створення середовища, сприятливого для сталого економічного зростання.

Очікується, що кілька реформ допоможуть Україні на шляху до вступу до ЄС через приведення українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу.