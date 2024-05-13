Данія передасть Україні перші винищувачі F-16 упродовж місяця

Данський премʼєр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Данія передасть Україні перші винищувачі F-16 протягом місяця.
Про це Фредеріксен сказала під час пресконференції в Стокгольмі. Її слова цитує кореспондент Die Zeit Йорг Лау.
Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.
- Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.