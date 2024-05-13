OpenAI представила настільну програму ChatGPT для macOS

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT тепер можна завантажити як настільну програму. Така можливість зʼявилася в користувачів macOS, для Windows це поки що недоступно.

Про це компанія-розробник чату OpenAI оголосила на презентації новинок.

Під час презентації команда OpenAI показала, як працює настільна програма ChatGPT у маленькому вікні поряд з іншою програмою. Команда ставила запитання чат-боту про те, що в них на екрані. ChatGPT давав відповіді на основі того, що бачив на екрані.

OpenAI

В OpenAI розповіли, що користувачі можуть ставити запитання ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option+Space. І ті, хто користується ChatGPT безкоштовно, і ті, хто має платну підписку, матимуть доступ до нової програми.

OpenAI планує запустити версію програми для Windows «пізніше цього року». Наразі ChatGPT доступний як застосунок для операційних систем iOS та Android.

Також OpenAI поділився зображенням нового інтерфейсу ChatGPT. Насправді він мало чим відрізняється від попереднього — головні зміни полягають у спрощенні взаємодії між користувачем і чат-ботом.