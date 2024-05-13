Європейська федерація журналістів рекомендує Україні подумати над закриттям телемарафону

Європейська федерація журналістів (EFJ) закликала українську владу серйозно переглянути формат телемарафону «Єдині новини» і розглянути питання про закриття цього проєкту.

Про це пише пресслужба EFJ.

Там вважають, що закриття телемарафону варто розглядати в контексті неефективного цільового використання ресурсів, бо це, за їхнім висновком, шкодить інформаційній безпеці України та різноманіттю медіа в країні.

«Той факт, що кілька головних телеканалів України продовжують вести спільні випуски новин 24 години на добу, серйозно знижує кількість і якість інформації, яку отримують українські глядачі», — пишуть у EFJ.

Охоплення телемарафону падають, а українці тим часом отримують інформацію з анонімних Telegram-каналів.

«Джерела, якими користуються анонімні канали Telegram, часто неможливо визначити, як і їхніх спонсорів. Цей відхід від медіа створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України», — додали у федерації.

Європейська федерація журналістів звернула увагу на неодноразові інциденти зі стеженням за журналістами, як-от за Bihus.Info, журналістом-розслідувачем Юрієм Ніколовим, журналістом «Слідства.Інфо» Євгенієм Шульгатом.

Ще однією проблемою свободи преси в Україні у EFJ назвали систему акредитації журналістів, які хочуть отримати доступ у зону бойових дій.

«Анонімні звіти українських журналістів свідчать про те, що військові командири на місцях регулярно нехтують офіційними червоними зонами або вводять додаткові обмеження на роботу журналістів, яких не вимагають внутрішні правила», — пояснили у федерації.

У наказі головнокомандувача ЗСУ № 73 «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану» у лютому 2024 року зʼявилося зонування.

У червоній зоні можуть працювати окремі акредитовані представники медіа в супроводі відповідних посадовців. У жовтій зоні можна працювати без супроводу, але в межах маршруту, погодженого командувачем (командиром) угруповання військ.