Телескоп Hubble показав «закручену» галактику в сузірʼї Діви

Космічний телескоп Hubble сфотографував лінзоподібну галактику NGC 4753, яка розташована приблизно за 60 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Діви.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Ця галактика була вперше відкрита астрономом Вільямом Гершелем у 1784 році. Вона входить до групи Virgo II Cloud, яка налічує близько 100 галактик і скупчень галактик.

Вважається, що NGC 4753 є результатом злиття галактики з сусідньою карликовою галактикою приблизно 1,3 мільярда років тому. Вчені кажуть, що виразні пилові смуги навколо ядра галактики утворилися внаслідок цього злиття.

Нині ж вважається, що більша частина маси цієї галактики перебуває у злегка сплющеному сферичному гало темної матерії.

NGC 4753 становить науковий інтерес для перевірки різних теорій утворення лінзоподібних галактик. Крім того, ця галактика була місцем народження двох відомих наднових типу Ia.

Ці типи наднових надзвичайно важливі, оскільки всі вони спричинені вибухом білих карликів, які мають зорі-компаньйони, і завжди досягають піку яскравості — у 5 мільярдів разів яскравішого за Сонце. Знання справжньої яскравості цих подій і порівняння її з видимою яскравістю дає астрономам унікальний шанс виміряти відстані у Всесвіті.