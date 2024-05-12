Путін зняв Шойгу з поста міністра оборони. Він обіймав цю посаду 12 років

Російський лідер володимир путін вирішив змінити міністра оборони рф. З 2012 року цю посаду обіймав Сергій Шойгу.

Про це повідомила Рада федерацій рф.

Новим міністром оборони пропонується призначити Андрія Бєлоусова — чинного заступника голови російського уряду.

Раніше Бєлоусов обіймав посади заступника міністра економічного розвитку рф, а згодом і міністра цього відомства, також він був помічником президента рф.

З 2022 року перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав.

Речник президента рф Дмитро Пєсков пояснив рішення призначити на цю посаду цивільного урядовця необхідністю «впровадження інновацій».

Шойгу призначили на посаду секретаря Ради безпеки рф замість Миколи Патрушева, який обіймав цю посаду з 2008 року. Одночасно Шойгу буде заступником путіна у Військово-промисловій комісії рф.

Наразі невідомо, на яку посаду мають призначити самого Патрушева.