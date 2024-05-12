Рідкісну картину поп-співака Боба Ділана виставили на аукціон. Її оцінюють щонайменше в $100 тисяч

Аукціонний онлайн-сервіс RR Auction виставив на продаж картину американського поп-співака Боба Ділана. Вартість картини оцінюють щонайменше в $100 тисяч.
Про це пише TMZ.
Картину в стилі абстракціонізму співак написав у 1968 році, на ній зображений бик, а також ноти, краватки-метелики, тварини та інші образи.
Цю роботу Ділан подарував жительці Вудстоку Сенді Лепанто в обмін на створення астрологічної карти.
Картину з особистим підписом легендарного співака оцінюють щонайменше в $100 тисяч. Торги закінчуються 23 травня.
Згідно з оголошенням, оскільки картина не була покрита лаком, на ній є дрібні пошкодження: лущення, незначні втрати фарби тощо.
Попри те, що Ділан більш відомий як співак, протягом своєї карʼєри він захоплювався живописом і навіть власноруч створив обкладинку для альбому The Band 1968 року “Music from Big Pink”.
- Ділан є одним із найбільш комерційно успішних музикантів усіх часів — станом на 2017 рік сумарний тираж його альбомів перевищував 100 мільйонів копій. Упродовж карʼєри він отримав чимало престижних нагород, зокрема 12 премій «Греммі», один «Оскар» і один «Золотий глобус».