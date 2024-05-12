В Афганістані через повінь загинули понад 300 людей, тисячі будинків зруйновано

В Афганістані з 10 травня тривають масштабні повені, спричинені сильними дощами. В результаті 315 людей загинули й понад 1 600 отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Міністерство у справах біженців, яким керує «Талібан», повідомило про тисячі пошкоджених будинків і знищену худобу. Гуманітарні організації попереджають про пошкодження медичних установ і життєво важливих обʼєктів інфраструктури, таких як водопостачання.

Як пише The Guardian, північна провінція Баглан постраждала найбільше: тільки там загинуло 311 людей, понад 2 000 будинків було зруйновано, а 2 800 — пошкоджено.

Військово-повітряні сили країни оголосили про евакуацію населення з уражених регіонів.

Міністр економіки «Талібану» Дін Мохаммад Ханіф закликав ООН, гуманітарні організації та приватний бізнес надати підтримку постраждалим від повеней. За його оцінками, 310 тисяч дітей проживають у найбільш постраждалих районах. Афганський офіс ООН вже повідомив про доставку в країну ліків.

Як зазначає Reuters, Афганістан схильний до стихійних лих, і ООН вважає його однією з країн, найбільш вразливих до зміни клімату.

Після приходу до влади талібів і виведення іноземних військ у 2021 році Афганістан зіткнувся з проблемою нестачі допомоги, оскільки допомогу на розвиток, яка становила основу державних фінансів, було скорочено.