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Віцеканцлер Швейцарії раптово помер під час походу в гори. Йому було 55 років

Автор:
Олександра Опанасенко
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Речник Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці раптово помер 10 травня під час походу в гори. Йому було 55 років.

Про це повідомили на сайті уряду Швейцарії.

Сімонацці любив відпочивати в горах, але в пʼятницю він раптово знепритомнів під час походу та помер. У нього залишились дружина та троє дорослих дітей. Звістка про його раптову смерть шокувала членів Федеральної ради Швейцарії.

Речник Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці.

Речник Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці.

Keystone

У швейцарському уряді заявили, що разом із Сімонацці федеральна адміністрація втратила «чудову людину і чудового колегу», який був державним службовцем «у найкращому розумінні цього слова».

Сімонацці призначили віцеканцлером і спікером Федеральної ради ще в листопаді 2008 року. Він брав участь у засіданнях уряду, вів їхні протоколи, а також займався комунікаціями. Крім того, Сімонацці очолював кілька відділів і президентську службу у відомстві федерального канцлера Швейцарії.