Супутники Starlink вийшли з ладу через найпотужнішу за 20 років магнітну бурю. Якість інтернету погіршилась

Потужна магнітна буря на Сонці, що почалася 10 травня, вивела з ладу деякі супутники Starlink, які роздають інтернет. Компанія SpaceX попередила користувачів терміналів про погіршення якості обслуговування.

Про це пише Reuters.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск до сьогоднішнього дня казав, що супутники Starlink потерпають від чималого впливу бурі, але «поки що тримаються». Тепер у них збої.

Сильні магнітні бурі на Сонці загалом становлять загрозу для систем навігації, обʼєктів енергосистеми, електричних мереж, супутникової навігації, космічних кораблів та інших технологій. Вчені кажуть що сонячний шторм, який зараз переживає Земля, є найпотужнішим за 20 років. За прогнозом його дія відчуватиметься ще 11 і 12 травня включно. Цій магнітні бурі присвоєно найвищий рівень інтенсивності — G5.

На Землі через бурю в багатьох районах люди спостерігали північне сяйво. Його бачили і в Україні.

Востаннє таке явище спостерігали на Землі в жовтні 2003 року — тоді буря спричинила перебої в роботі електромережі Швеції та пошкодила трансформатори в Південн0-Африканській Республіці.