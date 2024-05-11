У передмісті Вінниці в ДТП загинули троє поліцейських. Поранені ще троє цивільних

У суботу, 11 травня, у передмісті Вінниці в аварії загинули троє поліцейських.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області.

ДТП сталося приблизно о 12:00. На об’їзній дорозі Вінниці зіштовхнулися три легковики, в одному з яких були правоохоронці. Вони поверталися з навчання і в цей час не були на службі. На місці загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління. Ще одного правоохоронця госпіталізували.

У другій автівці Toyota Tundra постраждали водій, його дружина та їхня неповнолітня дитина — вони в лікарні. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав пошкодження. Його водій не постраждав.

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На місці аварії тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — позбавлення волі строком до 10 років.