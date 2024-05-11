В Аргентині потяг зіткнувся з порожнім вагоном і зійшов з рейок — 90 людей поранені

У столиці Аргентини Буенос-Айресі пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном, що стояв на колії. Через схід потяга з рейок травмувалися щонайменше 90 людей.

Про це пише АР з посиланням на владу країни.

У міській службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники допомогли 90 людям, які опинилися під уламками поїзда. Десятки постраждалих отримали допомогу на місці, тридцятьох госпіталізували.

Мер Буенос-Айресу Хорхе Макрі, який прибув на місце аварії, заявив, що у влади недостатньо інформації про технічні причини аварії. Наразі проводиться розслідування. Залізнична профспілка Аргентини заявила, що на залізниці викрали кілька метрів мідного кабелю, який використовується для передачі електроенергії вздовж колії. Це вивело з ладу систему сигналізації.