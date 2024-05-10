«Укрпошта» продаватиме на аукціоні посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року. Початкова ціна — 10 грн

Відтепер «Укрпошта» виставлятиме на аукціони посилки, які ніхто не забрав протягом пів року. Початкова ціна за кожну посилку — 10 гривень.

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Посилки, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, «Укрпошта» відправляє назад відправнику. Якщо ж він протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона їде на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року.

За цей період і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Однак якщо вони цього не зробили, то посилку продадуть на аукціоні. Таким чином «Укрпошта» компенсуватиме витрати на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду.

Посилки обʼєднають у палети, які міститимуть до 100 посилок — їх продаватимуть як один лот. Усі посилки будуть нерозпакованими і не матимуть адресної інформації. Ані «Укрпошта», ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що в посилках. Причому для усунення корупції під час формування лотів працівники пошти не зможуть брати участь в аукціонах.

«Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно із законодавством ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їхню логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу», — зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Продаж незапитаних посилок — міжнародна практика. Так, аналогічний підхід поширений серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, як-от Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail і багатьох інших.

В «Укрпошті» наголосили, що часто шахраї розсилають повідомлення з пропозицією придбати одну посилку. Однак на аукціонах «Укрпошти» продаватимуть тільки групові лоти.