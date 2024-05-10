Демографічна криза: Папа Римський критикує виробників зброї та контрацептивів

На конференції, присвяченій демографічній кризі, що охопила Італію та Європу, Папа Римський Франциск розкритикував виробників зброї та контрацепції, звинувативши їх у знищенні життя та запобіганні його появи.

Про це пише Reuters.

«Є факт, про який мені розповів один вчений-демограф. Зараз інвестиції, які дають найбільший прибуток, — це заводи зброї та засоби контрацепції. Одне руйнує життя, інше заважає життю... Яке в нас майбутнє? Воно потворне», — заявив понтифік.

Протягом останніх десяти років у Європі народжуваність тримається на рівні 1,5 дитини на одну жінку — це менше за 2,1, що необхідно для підтримки рівня населення.

Папа Римський роками залишається противником збройової промисловості. Також він підтримує давню заборону католицької церкви на штучний контроль народжуваності. Водночас він виступає за природні способи уникнути вагітності, а Церква пропагує «відповідальний батьківство».