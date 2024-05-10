На іспанських Балеарських островах обмежили вживання алкоголю в туристичних місцях

Іспанія посилить обмеження на вживання алкоголю на вулицях і використання човнів для вечірок на Балеарських островах. Таким чином боротимуться з великою кількістю святкувань у туристичних зонах і з «антисоціальною поведінкою».

Про це пише ВВС.

Посилення закону, ухваленого ще в 2020 році, стосуватиметься популярних туристичних місць — зокрема курортів Плайя-де-Пальма і Магалуф на Майорці та Сант-Антоні на Ібіці. Люди, яких зловлять на вживанні алкоголю за межами дозволених місць, оштрафують на €500—1 500.

Нові правила набирають чинності з 11 травня. Кількість санкцій, застосованих до іноземців, підраховуватимуть і передаватимуть до відповідних посольств.

Також тепер за законом човни для вечірок не можуть наближатися до певних туристичних зон ближче ніж на одну морську милю (1 852 м). Посадку й висадку пасажирів також заборонили. Раніше обмеження стосувалися лише реклами таких човнів.

Представник Ради з питань туризму Балеарських островів Луїс Помар розповів, що закон 2020 року спрямований на боротьбу з антисоціальною поведінкою. Він сподівається, що обмеження не знадобляться «через три-чотири роки, якщо ми навчимо людей, як поводитися». Водночас деякі місцеві скаржаться. що нові обмеження шкодять бізнесу.