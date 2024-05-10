Новим гендиректором кіностудії імені Довженка став Андрій Дончик

Державне агентство з питань кіно призначило режисера і продюсера Андрія Дончика генеральним директором Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Андрій Дончик — український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.

Розпочав свою професійну діяльність асистентом режисера Київської кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Має багаторічний режисерський і продюсерський досвід у створенні художніх, документальних фільмів, телевізійних програм. Зокрема, серед фільмів його авторства — «Володимир Сосюра» (1983), «Загибель богів» (1988), «Кисневий голод» (1992) і «Украдене щастя» (2004).

Також на телебаченні він був режисером програм «Телеманія» (1996) і «Без табу» (1997), а з 1999 року по 2004 рік працював головним режисером каналу «1+1».

Крім того, Дончик є художнім керівником курсу, професором кафедри режисури кіно і телебачення Київського національного університету культури й мистецтв.