Bloomberg назвав можливого наступника Тіма Кука на посаді CEO Apple

Наступним CEO корпорації Apple, імовірно, стане Джон Тернус, який наразі керує відділом розробки апаратного забезпечення. Однак такий вибір може влаштувати не всіх високопоставлених співробітників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Наприкінці 2023 року нинішній керівник Apple Тім Кук дав 45-хвилинне інтервʼю британській співачці Дуа Ліпі, в якому зізнався, що готує собі наступника на цій посаді, хоча на пенсію поки що не збирається.

При цьому співрозмовники Bloomberg, близькі до Кука, припускають, що він залишатиметься ще щонайменше три роки, після чого, на їхню думку, відкриє благодійний фонд за рахунок отриманих ним в Apple накопичень.

Нині в корпорації точаться дискусії щодо кандидатів на посаду Кука. Якби він залишив Apple ще кілька років тому, його з великою ймовірністю замінив би операційний директор компанії Джефф Вільямс, розповіли джерела Bloomberg, обізнані з внутрішніми справами.

Як і Кука, Вільямса в компанії називали справжнім прагматиком і управлінцем на відміну від візіонера Стіва Джобса. Проте цьогоріч Вільямсу виповниться 61 рік. Він лише на два роки молодший за 63-річного Кука, а рада директорів Apple, імовірно, хотіла б, щоб новий глава компанії обіймав цю посаду не менше ніж десять років.

Якщо Кук справді не планує йти в найближчі три роки, його наступником, найімовірніше, стане керівник відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус. Зараз йому 49 років, понад 20 з них він пропрацював в Apple.

Співрозмовники Bloomberg запевнили, що Тернус заслужив визнання з боку Кука, Вільямса та інших керівників, володіє управлінськими якостями, а Apple все частіше робить Тернуса «обличчям» своїх нових продуктів.