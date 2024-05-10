Глава Мінʼюсту каже, що нині немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності Зеленського

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності президента Володимира Зеленського.

На запитання журналіста ВВС News про доречність звернення до Конституційного суду міністр юстиції заявив, що він не є субʼєктом, який може звертатися до цього органу, і додав, що зараз це вже пізно робити.

«Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися», — сказав Малюська.

Міністр зазначив, що Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня. Повноваження президента тривають до обрання наступного.