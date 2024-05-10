Генасамблея сьогодні голосуватиме за резолюцію, яка може відновити заявку Палестини на членство в ООН

Генеральна Асамблея ООН 10 травня голосуватиме за резолюцію, яка надасть нові «права та привілеї» Палестині та закликає Раду Безпеки схвально переглянути її прохання стати 194-м членом ООН.

Голосування асамблеї, що складається зі 193 членів, стане дослідженням підтримки палестинців. Заявку на отримання статусу повноправного члена ООН спочатку має схвалити Рада Безпеки, а потім Генасамблея.

Генасамблея не може надати повноправне членство в ООН, однак проєкт резолюції, який виноситься на голосування, надасть палестинцям деякі додаткові права та привілеї з вересня 2024 року – наприклад, місце серед членів ООН в залі асамблеї, але країна не матиме права голосу в органі, зазначає Reuters.

Агенція зауважує, що палестинці відновлюють свою спробу стати повноправним членом ООН — крок, який би фактично визнав палестинську державу, після того, як Сполучені Штати минулого місяця наклали вето на це в Радбезі ООН з 15 членів.