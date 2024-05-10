Українська економіка активно зростає ― зокрема на заході країни. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 9 травня

The New York Times випустили матеріал про парад до 9 Травня у росії на тлі розвʼязаної Кремлем війни в Україні. Цьогоріч він відбувся за найхолоднішої погоди в Москві за майже століття, в перекритому силовиками центрі та з відфільтрованою публікою. У своїй промові путін згадав теперішню війну лише раз, але прикрив її назвою «спеціальна військова операція». Провівши парад у звичних традиціях пострадянського святкування, російський диктатор намагався створити у населення відчуття нормальності ― що, мовляв, бойові дії в Україні, попри величезні втрати росіян, на життя самої країни особливо не впливають.

Цьогоріч у путіна більше підстав так стверджувати, пише видання. Потік охочих воювати доволі стабільний через щедрі виплати й пошук найманців навіть у Сомалі, механізми обходу санкцій працюють, більшість населення має змогу ізолюватись від війни і насолоджуватись економічним підйомом, викликаним замовленнями військово-промислового комплексу. Навіть ППО цьогоріч у Москві якісніша, що дозволило не скасовувати авіаційну частину військового параду, як було торік через загрозу українських дронів. Червоною площею пройшли близько 9 тисяч російських солдатів.

Паралельно NYT описує, як памʼять про Другу світову війну вшанувала Україна. У Києві ця церемонія відбулась днем раніше, як і в більшості країн Європи. Володимир Зеленський провів паралелі між нацизмом та росією: «Коли спалюють цілі села, коли відбуваються масові страти, коли людей ставлять навпроти стіни з завʼязаними очима і вбивають ― у будь-якому куточку світу це має одне слово ― нацизм», ― сказав він.

Утім, на 9 травня Україна теж мала свою програму ― щоправда, в росії. Не встиг завершитись військовий парад на Червоній площі, як зʼявились повідомлення про атаку українських безпілотників на нафтопереробний комплекс у Башкортостані ― за понад 1 300 кілометрів від українського кордону. Так далеко ударні українські дрони досі не залітали.

Про ріст української економіки на тлі повномасштабної агресії росії пише Reuters. Видання відштовхується від статистики: на Львівщині зараз вакансій більше, ніж до повномасштабного вторгнення, те ж на Закарпатті. В західні регіони країни переїхали сотні бізнесів, що впливає на загальну економічну ситуацію в регіоні. Також туди починають приходити іноземні інвестори.

Безумовно, у Києві ситуація інакша, а в Харкові й поготів. Про нові бізнеси не йдеться, великі компанії залишають постійно обстрілюване місто, Харківщина втратила близько 40% податкових надходжень. Однак загалом на рівні країни економічний ріст триває ― навіть попри спровоковані російськими обстрілами перебої з електроенергією. Харківський архітектор Олег Дроздов, який переніс свою студію до Львова, зараз має вдосталь роботи, пише видання. І він також не може закрити всі свої вакансії.

Також варті уваги два матеріали The Economist ― про те, як зараз у режимі оборони воюють українські війська, та про те, як на Заході продають військові трофеї, аби придбати зброю для ЗСУ. Також The Guardian зробило статтю про українських учасників «Євробачення» ― і про тих, хто представляв нас у попередні роки, і про цьогорічних Jerry Heil та alyona alyona. Видання поспілкувалось із ними й дізналось, що своїм виступом вони також збирають гроші на відбудову зруйнованих росіянами шкіл.

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