Новий фільм «Володар перснів: Полювання на Ґолума» вийде у 2026 році

У 2026 році Warner Bros. випустить перший фільм з нового циклу «Володаря перснів», у центрі якого буде персонаж Ґолум. Назва «Володар перснів: Полювання на Ґолума» — робоча. Її можуть змінити для готового фільму.

Про це пише Variety.

Режисер оригінальної трилогії «Володар перснів» Пітер Джексон і його партнери Френ Уолш і Філіппа Боєнс спродюсують фільм. Наразі він перебуває на ранній стадії розробки сценарію.

Актор Енді Серкіс, якій зіграв Ґолума, стане режисером фільму, а також зіграє головну роль. Виконавчим продюсером фільму обрали Кена Камінса.

«Для мене честь і привілей повертатися до Середземʼя з нашим хорошим другом і колегою Енді Серкісом, який має незавершені справи з тим смердючим Ґолумом! Як довічні шанувальники величезної міфології професора Толкіна, ми пишаємося тим, що працюємо з Майком Де Лукою, Пам Ебді та всією командою Warner Bros. над ще однією епічною пригодою!» — написали у спільній заяві Джексон, Уолш та Боєнс.

«Володар перснів» — це кінотрилогія з трьох епічних фантастичних пригодницьких фільмів, заснована на романі «Володар перснів» британського письменника Джона Толкіна. Перший фільм трилогії — «Володар перснів: Братерство персня» — вийшов у 2001 році, другий — «Володар перснів: Дві вежі» — у 2002 році, а третій — «Володар перснів: Повернення короля» — у 2003 році.