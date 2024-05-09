Елітарний лондонський Garrick Club дозволив жінкам стати його учасницями

Учасники елітарного лондонського приватного клубу Garrick Club проголосували за те, щоб дозволити жінкам приєднатися до нього. Garrick Club заснували у 1831 році групою літераторів під патронатом брата короля, герцога Сассекського.

Про це пише BBC.

З моменту заснування до клубу могли приєднатися винятково чоловіки, але останнім часом посилювався тиск на Garrick Club щодо надання доступу жінкам.

Аналіз правил клубу засвідчив: у конституції Garrick немає нічого, що б забороняло жінкам приєднуватися, тому що Закон про власність 1925 року радить, що в юридичних документах слово «він» також слід читати як «вона».

«Це справді було досить відсталим — жінки навіть не могли піднятися парадними сходами, вони не могли обідати в головній їдальні», — розповідав про свій досвід колишній міністр культури Лорд Вейзі, який був членом клубу.

І додав, що Garrick Club — це не група чоловіків-змовників, які «спокійно керують країною», а «просто дружнє місце, куди люди ходять, обідають і вечеряють, і це так само актуально для жінок, як і для чоловіків».

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За даними The Guardian, до участі в Garrick Club розглядають сімох кандидаток. Серед них англійська акторка театру та кіно Джульєт Стівенсон.

Також The Guardian провів розслідування й опублікував перелік найвидатніших членів клубу Garrick — оплоту британського істеблішменту, серед яких десятки провідних юристів, керівників державних установ і сам король Великої Британії Чарльз III. Коли цей перелік оприлюднили, секретар Кабінету міністрів Великої Британії Саймон Кейс та очільник таємної англійської розвідувальної організації МІ6 Річард Мур вийшли з клубу.