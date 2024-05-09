Україна має продовжити атаки на російські нафтопереробні заводи. Огляд матеріалів іноземних медіа 8 травня

Атаки українських дронів на російську нафтопереробну галузь, які почались у січні, ― один зі стратегічно найкращих кроків ЗСУ в цій війні, пишуть у колонці для впливового міжнародного видання Foreign Affairs одразу троє науковців ― Майкл Лібріх, засновник сервісу Bloomberg New Energy Finance та колишній радник Торгової палати Великої Британії, Лаурі Муллівірта зі скандинавського Центру дослідження енергетики та чистого повітря і Сем Вінтер-Леві з Університету Принстону, який опікується ініціативою з вивчення несиметричних тактик у війні. Їхній основний аргумент: зупинка роботи російських НПЗ допомагає Україні досягти головної мети ― підняти для росії витрати на ведення війни настільки, що вона змушена в перспективі йти на поступки. При цьому обходиться майже без жертв серед цивільних та без ризиків для світової економіки.

Останньому аспекту автори приділяють особливу увагу. Після серії успішних ударів БпЛА по російських енергетичних обʼєктах у керівництві США закликали Київ облишити атаки на НПЗ, зосередившись на «обʼєктах, які більш прямо стосуються перемоги на полі бою». Як ідеться у тексті, в Білому домі непокоїлися, що зупинка нафтопереробки спровокує ріст цін на нафту чи нафтопродукти на світових ринках. Але насправді ціни на бензин чи дизель істотно не змінились, а на нафту навіть мають причини впасти, адже росіяни, не маючи змоги переробити видобуту нафту, змушені або знижувати виробництво, або експортувати більше сирої нафти. Обидва варіанти болючі для Москви, і, судячи зі статистики, наразі вона вдається до другої опції: обсяги нафти, відправленої на експорт, зараз зростають. Через зростання пропозиції росіяни заробляють на цьому менше, ніж могли б.

Крім того, у росії істотно зросли ціни на оптові закупівлі бензину та дизеля. До кінцевих споживачів подорожчання дійшло лише у квітні й становило 10% ― тоді як гуртові ціни виросли на десятки відсотків. Такий лаг означає, припускають автори, що Кремль субсидує ціни на пальне для населення. А отже, витрачає ті гроші, які міг би пустити на війну. Позитивний ефект для України ― очевидний. Також росіяни імпортують нафтопродукти з Білорусі та потенційно з Казахстану ― це принизливо для одного з найбільших видобувників нафти у світі, і також вигідно для Києва.

Обмежити доходи росіян від нафти мали західні санкції та гранична верхня ціна в 60 доларів за барель. Однак ця схема не спрацювала: і росіяни, і західні підприємці навчились обходити механізм заборон. Натомість українські дрони чітко й без прогалин досягають того ж ефекту, що передбачався від санкцій, пишуть автори.

Важливий нюанс у тому, що дрони не атакують систему нафтопроводів чи локації, де нафту видобувають. Київ залишає росіянам можливість продавати нафту, запобігаючи паніці на міжнародних ринках. Також, оскільки удари відбуваються переважно вночі, кількість цивільних жертв умисно зведено до мінімуму. Так, самі лише удари по НПЗ не змусять путіна припинити війну, пишуть автори. Однак вони стали вагомим інструментом, щоб схилити російського диктатора до переговорів на вигідних Україні позиціях. А США мають не те щоб підтримувати ці атаки, але ставитись до них спокійно та з розумінням, підсумовують науковці.

Також варта уваги колонка американського бригадного генерала у відставці Марка Кімміта в Politico про те, що Захід має зняти обмеження на використання своєї зброї на території росії, оскільки «виграти війну ― небезпечно і дорого, але не зрівняється у втратах, якщо Україна цю війну програє». А Associated Press звернули увагу на те, як українці попри всі виклики нового етапу війни продовжують радіти життю й підбадьорювати одне одного.

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