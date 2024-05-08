Астрономи отримали найкращий із відомих доказів існування атмосфери на екзопланеті

Дослідники за допомогою даних від космічного телескопа «Джеймс Вебб», можливо, виявили атмосферні гази навколо 55 Cancri e — гарячої скелястої екзопланети на відстані 41 світловий рік від Землі. Це наразі найкращий доказ існування атмосфери на камʼянистій планеті за межами нашої Сонячної системи.

Про це пише NASA.

Насправді екзопланета 55 Cancri e має значно ворожіше середовище, ніж Земля, оскільки вона розпечена, наповнена випромінюванням радіації через близькість до своєї схожої на Сонце зірки, а ще на одному її боці завжди день, а на іншому — ніч.

Концепція художника. Зображення екзопланети 55 Cancri e. NASA

Спостереження «Джеймса Вебба» свідчать про те, що таке екстремальне середовище може підтримувати газоподібну атмосферу. До того ж це означає, що телескоп здатний виявляти й холодніші, потенційно придатні для життя камʼянисті планети.

Щодо 55 Cancri e варто уточнити, що хоч її і називають скелястою, насправді її поверхня, ймовірно, розплавлена — там киплячий океан магми.

Екзопланета — це будь-яка планета за межами нашої Сонячної системи. Найчастіше екзопланети обертаються довкола своєї зірки.