Гітару, яка належала співаку Прінсу, можуть продати на аукціоні за $600 тисяч

У травні на аукціон Julien’s Auctions виставлять жовту гітару Cloud 3, що належала співаку Прінсу (Prince). Лот оцінюють у $400—600 тисяч — ця гітара може стати найдорожчою з усіх, що належали музиканту.

Про це пише The Gurdian.

На цій гітарі Прінс грав у 1980—1990 роках на вершині своєї музичної карʼєри. Саме з нею музикант виступав у турах Purple Rain, Parade, Sign of the Times, Lovesexy та Diamonds and Pearls.

Жовта гітара Cloud 3, на якій грав Прінс у 1980—1990 роках. Julien's Auctions

Жовту гітару Cloud 3 востаннє виставляли на продаж майже 20 років тому на аукціоні Christieʼs за 4 200 фунтів стерлінгів (приблизно $5 240). Це значно нижче за початкову ціну в 59 тисяч фунтів стерлінгів, однак тоді не вдалося підтвердити, що це одна з оригінальних гітар Cloud, на яких грав Прінс.

Тепер аукціонний дім Julienʼs в Каліфорнії підтвердив походження гітари. Команда Julienʼs провела компʼютерну томографію і взяла інтервʼю у майстра Дейва Русана, який її створив. Гітара повністю придатна для гри і має сертифікат автентичності.

Зараз найдорожчою гітарою Прінса є синя Cloud — її в 2017 році продали за $700 тисяч.