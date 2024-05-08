Хакери рф атакували урядові установи Польщі

Російські хакери з угрупування АРТ28, повʼязаного з ГРУ, цього тижня здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.

Про це заявив Національний дослідницький інститут Польщі (NASK).

Хакери розсилали електронні листи з посиланням на безкоштовний сервіс, яким користуються розробники. Насправді ж при переході по ньому звантажувався ZIP-архів з файлами, які дозволяли хакерам дізнатися IP-адресу пристрою жертви та список файлів на компʼютері, а також взаємодіяти з ними.

«Технічні показники та подібність до минулих атак дозволили ідентифікувати групу APT28, яка стоїть за описаною діяльністю. Це угруповання повʼязане з Головним розвідувальним управлінням Генштабу Збройних сил Російської Федерації», — наголосили в інституті.

NASK рекомендувала адміністраторам державних ресурсів перевірити, чи не постраждали їх співробітники від атаки.