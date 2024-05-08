Британська розвідка: Росія модифікувала крилаті ракети Х-101 — у них додаткова боєголовка

Росія модернізувала крилаті ракети повітряного базування Х-101, якими авіація рф найчастіше атакує Україну.

Про це йдеться у новому огляді британського Міноборони.

У ракетах підвищили летальність. Тепер вони мають додаткову другу боєголовку, призначену для збільшення радіусу ураження цілі уламками. Це може зробити ракету більш ефективною для знищення або критичного пошкодження незахищених цілей. Британці зазначають, що модифікація, ймовірно, зменшила дальність польоту Х-101 вдвічі, але це не впливає на воєнну мету рф.

Аналітики відомства зауважують, що російська армія намагалася модифікувати свої системи і тактику протягом усієї війни, оскільки занадто багато ракет перехоплювала українська протиповітряна оборона.

Загалом останні півроку Х-101 стала засобом перевантаження ППО. Більшу частину цих ракет збивають, хоча росіяни вже намагались їх модернізувати. Наприклад, на ни поставили систему відстрілу теплових пасток для протидії ракетам ППО.