Венесуела втратила свій останній льодовик. Наступні — Індонезія, Мексика і Словенія

Венесуела втратила свій останній льодовик — він розтанув настільки, що вчені перекласифікували його на льодовикове поле.

Про це пише The Guardian.

Вважається, що Венесуела стала першою країною, яка втратила всі свої льодовики в сучасній історії.

Країна була домівкою для шести льодовиків у гірському масиві Сьєрра-Невада-де-Мерида, що лежить на висоті близько 5 000 м над рівнем моря. Пʼять льодовиків зникли до 2011 року, залишився лише льодовик Гумбольдта, відомий як Ла-Корона.

Прогнозувалося, що льодовик Гумбольдта проіснує щонайменше ще 10 років, але вчені не мали змоги спостерігати за ним протягом кількох років через політичні потрясіння у країні.

Тепер оцінки показали, що льодовик розтанув набагато швидше, ніж очікувалося, і зменшився до площі менш ніж 2 гектари. Через це його класифікацію знизили з льодовика до льодовикового поля.

«Інші країни втратили свої льодовики кілька десятиліть тому, після закінчення малого льодовикового періоду, але Венесуела, мабуть, перша, хто втратив їх у наш час», — сказав Максиміліано Еррера, кліматолог та історик погоди, який веде хроніку екстремальних температурних рекордів в інтернеті.

За словами Еррери, Індонезія, Мексика та Словенія є наступними в черзі на втрату льодовиків. Причому індонезійський острів Папуа і Мексика зазнали рекордного потепління в останні місяці, що, як очікується, прискорить танення льодовиків.

«Втрата Ла-Корони означає втрату набагато більшого, ніж сам лід, вона також означає втрату багатьох екосистемних послуг, які надають льодовики, — від унікальних мікробних середовищ до середовищ, що мають значну культурну цінність», — сказала Керолайн Класон, гляціолог і доцент Даремського університету.

Останнім часом світ переживає кліматичне явище Ель-Ніньо, яке призводить до підвищення температури й, на думку експертів, може прискорити зникнення тропічних льодовиків.