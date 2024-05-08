Microsoft створила надсекретний сервіс штучного інтелекту для американської розвідки

Корпорація Microsoft розробила генеративну модель штучного інтелекту, повністю відокремлену від інтернету, спеціально для американської розвідки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на технічного директора Microsoft зі стратегічних місій і технологій Вільяма Чаппелла.

За його словами, це перший випадок, коли велика мовна модель на основі ШІ працює повністю відокремлено від інтернету. Більшість моделей, зокрема й ChatGPT від OpenAI, покладаються на хмарні сервіси для навчання і виведення закономірностей з даних, але Microsoft хотіла надати розвідці США справді безпечну систему.

«Це перший раз, коли ми маємо ізольовану версію — ізольована означає, що вона не підключена до інтернету та знаходиться в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США», — сказав Чаппелл.

Модель GPT4 розміщена у хмарі та є статичною, тобто вона може читати файли, але не вчитися з них або з відкритого інтернету. Таким чином, за словами Чаппелла, уряд може зберегти свою модель «чистою» і запобігти потраплянню секретної інформації на платформу. За його словами, теоретично доступ до ШІ матимуть приблизно 10 тисяч людей.

«Ви ж не хочете, щоб він навчався на запитаннях, які ви ставите, а потім якимось чином розкривав цю інформацію», — сказав Чапелл.

Сервіс, який запрацював 8 травня, тепер має пройти тестування й акредитацію американської розвідки.

Як зазначає Bloomberg, розвідки по всьому світу хочуть, щоб генеративний ШІ допоміг їм розуміти й аналізувати зростаючі обсяги секретної інформації, що генеруються щодня. При цьому вони повинні балансувати між використанням великих мовних моделей і ризиком витоку даних або навмисного злому.