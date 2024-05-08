У Північній Кореї помер колишній головний пропагандист країни, який розбудовував культ сімʼї Кім

Колишній секретар Центрального комітету Трудової партії КНДР Кім Кі Нам помер у віці 94 років. Він десятиліттями створював культ правлячої династії Кім.

Про це повідомляє KCNA та BBC.

Він помер через похилий вік і «дисфункцію багатьох органів», від чого лікувався з 2022 року.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав його похорон зранку в середу і віддав данину памʼяті «ветерану-революціонеру, який залишався безмежно відданим» режиму, йдеться в повідомленні KCNA.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap порівняло його з очільником пропаганди часів нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом й назвало «хрещеним батьком пропаганди й агітації».

Кім Кі Нам починав з посади заступника директора Департаменту пропаганди та агітації Трудової партії КНДР в 1960-х роках, пройшов шлях до директора цього департаменту та секретаря партії з питань пропаганди та історії.

Він очолював ініціативи, спрямовані на встановлення ролі Кім Ір Сена, якого багато хто вважає батьком-засновником Північної Кореї, в історії країни, а також на підтримку правонаступництва Кім Чен Ина.

Він також був одним з небагатьох північнокорейських чиновників, який відвідав Південну Корею, — очолював делегацію на похоронах колишнього президента Південної Кореї Кім Де Чжуна у 2009 році.

Кім Кі Нам зберіг свою посаду навіть після приходу до влади Кім Чен Ина, але через тенденцію до зміни поколінь у 2017 році пішов у відставку.