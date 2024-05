Через російські дрони українська артилерія лишається на бойовій позиції лише кілька хвилин. Огляд матеріалів іноземних медіа 7 травня

Про роботу українських екіпажів Panzerhaubitze 2000 на тлі активної роботи російських дронів розповідає Reuters. На тлі тимчасових проблем української армії з постачанням зброї окупанти намагаються по максимуму атакувати саме в ці дні, користуючись «вікном можливостей». «Вони й раніше дошкуляли, але не так масово, ― каже інформагенції командир батареї гаубиць, 27-річний військовий із псевдо «Льова». ― Зараз іноді буває просто страшно». У гаубиці його підрозділу «Ланцети» влучали чотири рази. Завдяки броні Panzerhaubitze 2000, військові загалом не постраждали.

Часом дронів у небі стільки, що артилерія, хоча й має завдання, не може залишити сховків, кажуть військові. Для росіян західна техніка ЗСУ ― демонстративно пріоритетна ціль у війні. Якось, щоб уразити одну з гаубиць, окупанти витратили пів сотні артилерійських снарядів. Марно.

Росіяни нахабніють, зокрема, через брак артилерійських снарядів для цієї ж Panzerhaubitze 2000. Зараз підопічні Льови мають можливість вистріляти від 8 до 15 снарядів на добу. Через це українські можливості у контрбатарейній боротьбі обмежені, що дозволяє російській артилерії підʼїжджати ближче до лінії фронту і завдавати українцям більшої шкоди. Це зміниться, щойно Україні завдяки свіжій американській допомозі надійде більше снарядів і РЕБів від дронів.

Також варті уваги матеріал у The Atlantic українського журналіста Іллі Пономаренка про те, що переговори України з росією марні, адже зараз, після 10 років війни, це два окремі світи з цілком різними цінностями. Російський опозиціонер Гаррі Каспаров спільно з колишнім керівником військ США у Європі Беном Ходжесом написали колонку для CNN про те, що Захід повинен мати цілісний план допомоги Україні ― зокрема, забезпечити збройні можливості для того, щоб знищити Крим як російську військову базу через атаки по логістичних шляхах. Voice of America опублікувало відеосюжет про британського теслю Пітера Фуше, який зараз служить в Україні бойовим медиком, а The Economist звертає увагу на зумовлені війною схеми, за допомоги яких українські експортери ― зокрема, зерна ― уникають податків.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]