США, Британія та Австралія запровадили санкції проти лідера російської групи хакерів LockBit

США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти одного з лідерів хакерського російського угруповання LockBit, громадянина рф Дмитра Хорошева.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Активи Хорошева будуть заморожені, а сам він зіткнеться із забороною на поїздки до низки країн. Його віднесли до кіберзлочинної групи, яка займається здирництвом і вкрала по всьому світу понад $1 мільярд.
Британський уряд стверджує, що група LockBit під керівництвом Хорошева атакувала понад 200 британських підприємств та великих постачальників державних послуг. Також він неї страждав бізнес.
Держдеп США окремо оголосив про нагороду у розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе ідентифікувати чи знайти ключових керівників угруповання LockBit та тих, хто бере участь у її діяльності.
У лютому цього року NCA, Федеральне бюро розслідувань США (ФБР), Європол та Національна поліція України у спільній заяві повідомили про розгром інфраструктури LockBit, а також про затримання, що були проведені у справі в Україні та Польщі.
- LockBit — це група кіберзлочинців, яка пропонує програми-вимагачі як послугу. Їхнє програмне забезпечення дозволяє шифрувати дані жертв, за що потім вимагають викуп, погрожуючи злити дані у відкритий доступ. Група може приймати замовлення людей або компаній, які готові платити за атаки.
- У лютому цього року Федеральне бюро розслідувань США спільно з правоохоронцями десяти інших країн, в тому числі з України, заявили про знешкодження хакерської мережі LockBit.
- Незабаром хакерська група оголосила, що відновила роботу своїх серверів. Однак, за оцінками правоохоронців, зараз угруповання працює з обмеженими можливостями, а глобальна загроза LockBit значно знизилася.