США, Британія та Австралія запровадили санкції проти лідера російської групи хакерів LockBit

США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти одного з лідерів хакерського російського угруповання LockBit, громадянина рф Дмитра Хорошева.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Активи Хорошева будуть заморожені, а сам він зіткнеться із забороною на поїздки до низки країн. Його віднесли до кіберзлочинної групи, яка займається здирництвом і вкрала по всьому світу понад $1 мільярд.

Дмитро Хорошев

Британський уряд стверджує, що група LockBit під керівництвом Хорошева атакувала понад 200 британських підприємств та великих постачальників державних послуг. Також він неї страждав бізнес.

Держдеп США окремо оголосив про нагороду у розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе ідентифікувати чи знайти ключових керівників угруповання LockBit та тих, хто бере участь у її діяльності.

У лютому цього року NCA, Федеральне бюро розслідувань США (ФБР), Європол та Національна поліція України у спільній заяві повідомили про розгром інфраструктури LockBit, а також про затримання, що були проведені у справі в Україні та Польщі.