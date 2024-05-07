В Японії знайшли аніме, якому понад 100 років

В Японії знайшли аніме, зняте близько 100 років тому. Воно має назву «Гігієна ротової порожнини», і його створили у 1923 році на замовлення виробника товарів повсякденного попиту, зокрема зубних щіток. Зараз цей виробник відомий як Lion. Завдяки ролику компанія хотіла підвищити обізнаність про такі речі, як запобігання карієсу.

Аніме показав суспільний телерадіомовник NHK.

За словами місцевих експертів, аніме цієї епохи зберіглося дуже мало, отже це цінна зачіпка для вивчення японської анімації того часу.

Ролик триває приблизно вісім з половиною хвилин і розповідає про способи підтримки здоровʼя дитячих зубів. У аніме показують, як діти їдять ножем і виделкою, чистять зуби тощо.

«Я вражений тим, наскільки ретельно промальований фон і кімоно. У 1920-ті роки це стало одним із перших освітніх японських аніме. Можна сказати, творець був ледь не першим у використанні анімації для передачі повчального вмісту в легкій для розуміння формі. Ця епоха лишила по собі дуже мало фільмів, і це цінна підказка для розуміння, якою тоді були анімація і кінематограф», — каже знавчиня історії японської анімації, доцентка Університету Досіся Акіко Сано.