Санду заперечила чутки, що Україна нібито пропонувала «закрити питання» з Придністровʼям силовим шляхом

Президентка Молдови Майя Санду заперечила чутки про те, що Київ нібито пропонував допомогти вирішити питання з невизнаним Придністров’ям силовим шляхом.

Про це вона сказала в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.

Інтерв’юер запитав її, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу «закрити питання» з Придністров’ям, де досі перебуває невелика кількість російських військ.

«Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв — те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації… Але офіційно — кажу з повною відповідальністю — таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції», — відповіла Майя Санду.

За її словами, Молдова бачить вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом.

«Військовим шляхом — ми не погодимося на це», — додала президентка Молдови.