Ізраїль атакував об’єкти ХАМАС у Рафаху

Ізраїль уночі атакував цілі ХАМАС у Рафаху на півдні сектора Гази. Це сталося через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню.

Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю, а також The Wall Street Journal і Reuters.

Перед нанесенням удару Ізраїль попередив палестинців про необхідність евакуюватися зі східного Рафаху в бік розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі.

Цим наступом ЦАХАЛ хоче «створити військовий тиск на ХАМАС, щоб досягти прогресу у звільненні заручників».

За словами члена військового кабінету Ізраїлю Бенні Ґанца, «військова операція в Рафаху є невідʼємною частиною постійних зусиль щодо повернення викрадених бойовиками ХАМАС мирних жителів Ізраїлю». Він також зазначив, що кожне рішення буде передано на розгляд військового кабінету, і в них не буде жодних політичних міркувань.

Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів відрядить до Каїру перемовників для подальших переговорів про угоду.