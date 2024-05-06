Втрачену картину Караваджо, яку ледве не продали за €1 500, покажуть у музеї Мадриду

Картину італійського художника Мікеланджело да Караваджо під назвою Ecce Homo («Оце людина!»), яку вважали втраченою, покажуть на виставці в мадридському музеї Прадо.

Про це пише The Guardian.

У 2021 році мистецтвознавці помилково ідентифікували роботу Караваджо як картину іспанського художника XVII століття Хосе де Рібері. Тоді полотно виставили в музеї Прадо — і ледве не продали за €1 500. Але щось у техніці та світлоколористиці картини змусило експертів ще раз проаналізувати її.

Картина Ecce Homo написана в 1604 році. Мікеланджело да Караваджо присвятив її Страстям Христовим — на полотні розміром 111 х 86 см зображений Ісус Христос у терновому вінку.

За словами директора музею Прадо Мігеля Фаломіра, команда зʼясувала, що це справді картина Караваджо, яку привезли до Іспанії в XVII столітті. Коли колекціонери дізналися про ймовірного автора картини, Міністерство культури Іспанії швидко заборонило експортувати її. Уряд Мадриду також надав картині статус охоронної спадщини, щоб залишити її в країні.

«Під час наполеонівського вторгнення картина покинула королівську колекцію і з ХІХ століття перебувала в приватній сімейній колекції в Мадриді. Нещодавно родина вирішила продати картину приватному покупцеві, і новий власник зацікавився можливістю виставити цю дуже важливу роботу в Прадо», — заявив директор музею.

Це вже друга картина Мікеланджело в колекції Прадо. Також там зберігається полотно «Давид з головою Голіафа», яку митець написав у Римі близько 1600 року. Картину Ecce Homo можна буде побачити в музеї з 28 травня до жовтня 2024 року.