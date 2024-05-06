Франція відправляє посла на «інавгурацію» путіна, на відміну від деяких країн ЄС

Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію путіна 7 травня, на відміну від Німеччини, яка заявила, що цього не робитиме.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Рішення Парижу може свідчити про потенційний розкол між Францією та іншими країнами, зокрема Литвою, Латвією та Естонією, які категорично проти надання путіну будь-якої форми легітимності після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Німеччина повідомила, що не надсилатиме свого представника на «інавгурацію» путіна, а країни Балтії, які взагалі вже не мають своїх представників у Москві, також категорично виключили можливість участі в «інавгурації».

Західні уряди засудили «перевибори» путіна як несправедливі та недемократичні. Франція також засуджувавала репресії, в умовах яких проходили псевдовибори, що позбавляло росіян реального вибору, а також організацію псевдовиборів на окупованих українських територіях.

«Інавгурація» путіна

Так звану інавгурацію путіна проведуть 7 травня. Деякі з європейських країн заявили, що їхніх представників не буде на церемонії. Зокрема, такі заяви вже зробили Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Окрім того, на церемонію не приїде премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Речник Європейського Союзу Пітер Стано під час брифінгу заявив, що європейські країни отримали запрошення з росії взяти участь у церемонії «інавгурації» путіна, однак зараз розмірковують, якою може бути спільна відповідь на це запрошення від усього ЄС. Причому, за словами Стано, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступає проти того, щоб ЄС брав участь в «інавгурації» путіна.