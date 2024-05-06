Лідери КНР та Франції, а ще президентка Єврокомісії зустрілись у Парижі. Говорили про війну в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Емманюель Макрон, а ще президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілись у Парижі. Вони обговорили війну росії в Україні та ескалацію на Близькому Сході.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на брифінгу за підсумками зустрічі.

«Ми покладаємося на Китай, аби він використав увесь свій вплив на росію, щоб зупинити російську війну проти України», — сказала фон дер Ляєн.

Окрім того, Макрон і фон дер Ляєн обговорили із Сі зобовʼязання Китаю не постачати росії ніякого летального озброєння. Голова Єврокомісії наголосила, що КНР має докласти більше зусиль, щоб перешкоджати постачанню до росії товарів подвійного призначення, адже зрештою вони опиняються на фронті.

За її словами, це загрожує не лише Україні, а й Європі, тож впливає на відносини ЄС та КНР. Крім цього, президентка Єврокомісії зазначила, що Сі Цзіньпін відіграв важливу роль у деескалації російських ядерних погроз.

Глава КНР Сі Цзіньпін (зліва), президент Франції Емманюель Макрон (в центрі) та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (справа) під час зустрічі в Єлисейському палаці. Reuters

Макрон наголосив, що Європі та Китаю необхідно вирішити комплексні проблеми в торгівлі.

«Майбутнє нашого континенту залежатиме від нашої здатності збалансовано розвивати наші відносини з Китаєм», — заявив Макрон під час зустрічі.

Зі свого боку Сі Цзіньпін заявив, що Китай, Франція та Євросоюз мають протидіяти ескалації бойових дій в Україні та створювати умови для мирних переговорів.

«Пекін готовий підтримувати контакти з відповідними сторонами українського конфлікту», — заявив Сі.

На тлі цього глава КНР наголосив, що Китай не є «стороною конфлікту» і докладає всіх зусиль, щоб сприяти переговорам між росією та Україною.