Телескоп «Хаббл» зазнімкував справжню фабрику формування зірок

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення спіральної галактики UGC 9684, яка розташована на відстані приблизно 240 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Волопаса.

Про це пише NASA.

Телескоп зафіксував цю галактику, бо досліджував галактики з надновими зірками II типу. Наднова — це потужний вибух, який відбувається на останніх стадіях смерті надмасивної зірки. На піку наднова може бути яскравішою за цілу галактику й досягати діаметра в кілька світлових років. Наднові досягають свого піку яскравості за лічені дні, тому їх появу можна спостерігати в режимі реального часу.

Більшість етапів астрономічної еволюції відбувається протягом часових масштабів, які значно довші за людське життя чи взагалі за всю історію людства, тоді як вибухи наднових — виняток із правила.

ESA / Hubble / NASA

На цьому зображенні «Хаббл» побачив наднову, яка вибухнула у 2020 році. Ще чотири події, схожі на наднову, астрономи помітили в UGC 9684 з 2006 року, що поміщає її в ряд з з найактивнішими галактиками, що утворюють наднові. До того ж UGC 9684 активно утворює нові зірки.