За ніч українська ППО знищила 23 ударні дрони

У ніч на 5 травня 2024 року російські війська атакували Україну 24 ударними дронами Shahed-131/136 з північного і південного напрямків.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Безпілотники запускали з Курської області рф і мису Чауда у Криму.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 23 ударні дрони над Харківщиною, Херсонщиною і Дніпропетровщиною.

Сьогодні вранці очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що вночі бійці Повітряного командування «Схід» знищили 12 безпілотників над Дніпропетровщиною — по одному збили в Криворізькому і Нікопольському районах, ще десять — у Дніпровському.

Через падіння уламків і влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні обʼєкти. Виникли кілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило й магазин. Загиблих і постраждалих немає.