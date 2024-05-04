У Бразилії через сильні дощі загинули 57 людей

У найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул через сильні дощі й повені загинули 57 людей. Ще майже сім десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

Понад 32 тисячі людей були змушені покинути свої домівки, оскільки від сильних злив постраждали майже дві третини з 497 міст штату.

Повені зруйнували дороги та мости, спровокували зсуви і частковий обвал греблі на малій гідроелектростанції. Ще одна гребля в місті Бенту Гонсалвес перебуває під загрозою обвалу.

У столиці штату Порту-Алегрі озеро Гуайба вийшло з берегів, затопивши вулиці. А міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив усі рейси на невизначений період.

«Рівень води в річках залишатиметься високим протягом кількох днів», — заявив губернатор штату Едуардо Лейте.

Ріу-Гранді-ду-Сул розташований у точці географічного перетину між тропічною та полярною атмосферами, що створює погодні умови з періодами інтенсивних дощів або ж посух. Місцеві науковці вважають, що ця картина посилюється через зміну клімату.