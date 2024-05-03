Tesla Ілона Маска судиться з індійським тезкою за копіювання торгової марки

Автовиробник Tesla Ілона Маска подав до суду на індійського виробника акумуляторів за використання бренду Tesla Power для просування своєї продукції.

Про це пише Reuters.

Tesla Маска, зареєстрована в штаті Делавер, звинуватила індійську компанію у використанні торгових марок Tesla Power і Tesla Power USA. У судовому протоколі містилися скриншоти вебсайту, на яких було показано, що компанія Tesla Power USA LLC також має штаб-квартиру в Делавері й «визнана піонером і лідером у впровадженні доступних акумуляторів» з «дуже сильною присутністю в Індії».

Представники американської Tesla кажуть: ще у 2022 році виявили, що індійська компанія використовує її торгову марку, і безуспішно намагалися зупинити це.

Під час слухання індійська компанія Tesla Power India Pvt Ltd стверджувала, що її основним бізнесом є виробництво свинцево-кислотних акумуляторів і вона не має наміру виробляти електромобілі.

Представник Tesla Power повідомив Reuters, що компанія була присутня в Індії задовго до Tesla Маска і мала всі державні дозволи.

Суддя дав індійській фірмі три тижні для надання письмових відповідей після того, як вона передала пакет документів на підтримку свого захисту.