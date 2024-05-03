Влада Берліну готова подарувати віллу Геббельса, аби не утримувати її

Уряд Берліну пропонує віддати віллу, що колись належала міністру пропаганди часів правління Адольфа Гітлера Йозефу Геббельсу, аби припинити дебати — чи варто її перепрофілювати, чи розрівняти бульдозером занедбану ділянку в сільській місцевості.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр фінансів Берліну Штефан Еверс запропонував «будь-кому, хто хотів би взяти на себе цю ділянку, прийняти її в дар від землі Берлін».

Ділянку неодноразово намагалися передати федеральній владі або землі Бранденбург, де розташована вілла, щоб не платити за утримання та охорону комплексу, який занепадає з кожним роком.

Напередодні в парламенті він повторив цю пропозицію, але не озвучив, чи розглядатимуть пропозиції від приватних осіб.

«Якщо ми знову зазнаємо невдачі, як у минулі десятиліття, то в Берліну не залишиться іншого вибору, окрім як знести будівлю», — пояснив Еверс.

Віллу Геббельса побудували в 1939 році на лісистій ділянці з видом на озеро Богензее поблизу міста Вандліц. Він використовував її та більш ранню будівлю в цьому місці для розваг нацистських лідерів, художників і акторів.

Після війни ділянку площею 17 гектарів використовували як шпиталь, потім її перейняло молодіжне крило Комуністичної партії Східної Німеччини — там звели навчальний центр і кілька великих житлових будинків.

Після обʼєднання Німеччини в 1990 році право власності на ділянку повернулося до Берліну, але місто не знайшло застосування будівлі. Відтоді це місце стало принадою для туристів. Міська влада Берліну, якій належить територія, щороку виділяє $280 тисяч на її утримання.