Космічний телескоп «Хаббл» вполював складну галактику — карликово-спіральну

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував зображення карликової галактики IC 776 із закрученою колекцією нових і старих зірок. Вона розташована в сузірʼї Діви за 100 мільйонів світлових років від Землі.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Карликову галактику астрономи також класифікували як спіральну зі слабкими перемичками. Її називають складним випадком, бо IC 776 має обірваний, збурений диск, який, попри це, закручується спіраллю навколо ядра.

Це зображення «Хаббл» зробив під час спостережень, присвячених вивченню карликових галактик у скупченні Діви й пошуку рентгенівського випромінювання в таких галактиках.

Карликові галактики, такі як IC 776, подорожуючи крізь скупчення Діви, піддаються тиску міжгалактичного газу, здатного стимулювати утворення зірок і живити центральну чорну діру в галактиці. Це може створювати енергетичні акреційні диски достатньо високої температури, щоб випромінювати рентгенівські промені.