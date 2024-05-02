США закликають росію і Китай не давати штучному інтелекту контроль над ядерною зброєю

Сполучені Штати закликають Китай і росію зобовʼязатися не дозволяти штучному інтелекту ухвалювати рішення щодо застосування ядерної зброї.

Про це заявив заступник голови бюро Держдепартаменту США з контролю над озброєннями Пол Дін на брифінгу.

США разом з Великою Британією та Францією взяли на себе «дуже чітке і рішуче зобовʼязання», що у випадках використання ядерної зброї це рішення буде ухвалювати винятково людина.

«Ми ніколи не покладаємо рішення щодо використання ядерної техніки на ШІ. Ми рішуче дотримуємося цієї заяви, ми зробили її публічно з нашими колегами у Британії та Франції», — сказав Пол Дін.

І додав, що Вашингтон вітав би подібну заяву Китаю та росії. Зокрема, у контексті того, що КНР і рф є постійними членами Радбезу ООН.