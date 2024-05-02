ВМС ЗСУ включили до складу два нових катери, раніше передані Естонією

Військово-морські сили Збройних сил України включили до свого складу два нових катери, що їх наприкінці квітня цього року передала Естонія.

Пресслужба ВМС підтвердила, що естонці передали сторожові катери EML Roland (Р01) і EML Risto (Р02). Міноборони Естонії марку катерів не розкривало, коли повідомляло про передачу.

Ці катери майже нові. Обидва були взяті на озброєння ВМС Естонії у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB). Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені. На озброєнні у них два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керована бойова станція FN Sea deFNder (12,7 мм).

Тепер Roland і Risto отримали нові імена — «Ірпінь» (вже колишній Risto) і «Рені» (Roland). Командування ВМС ЗСУ разом із естонськими колегами провели церемонію підняття військово-морських прапорів на катерах. Тепер вони офіційно в строю і виконуватимуть бойові завдання, у тому числі із захисту цивільного судноплавства.