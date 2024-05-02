У Саудівській Аравії фемактивістку засудили до 11 років вʼязниці за пости в соцмережах про права жінок

У Саудівській Аравії активістку руху за права жінок Манаель аль-Отаїбі таємно засудили до 11 років увʼязнення за пости в соціальних мережах про права жінок.

Про це пишуть The Guardian та BBC.

Аль-Отаїбі засудили ще 9 січня, але широко відомо про це стало лише зараз, коли офіційні особи Саудівської Аравії підтвердили інформацію в заяві Верховному комісару ООН з прав людини.

Активістку, яка також була фітнес-інструкторкою та художницею і часто пропагувала розширення прав і можливостей жінок у своїх акаунтах у соціальних мережах, заарештували в листопаді 2022 року.

Її звинуватили в розміщенні в соцмережах постів, в яких вона закликала до справедливого ставлення до жінок у Саудівській Аравії, а також у носінні одягу, який не відповідає місцевим законам.

Також влада Саудівської Аравії звинуватила аль-Отаїбі у використанні хештегу #societyisready (#суспільствоготове), щоб закликати до скасування правил чоловічої опіки.

Офіційно влада Суадівської Аравії заявила, що суд визнав аль-Отаїбі винною в «терористичних злочинах», зокрема, в «трансляції або публікації неправдивих чуток з метою вчинення терористичного злочину».

Її сестру, Фуз аль-Отаїбі, також звинуватили в тому, що вона не носила «пристойного одягу», але їй вдалося втекти з Саудівської Аравії до арешту. Іншу сестру активістки, Марʼям, відому захисницю прав жінок, кількома роками раніше затримали за протест проти правил опікунства, утримували під вартою і врешті-решт звільнили у 2017 році.

Amnesty International та правозахисна група ALQST закликали владу Саудівської Аравії звільнити аль-Отаїбі і заявили, що її увʼязнення «прямо суперечить наративу влади про реформи та розширення прав і можливостей жінок».